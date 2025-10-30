Cerrar X
AP_25304127797853_010cf85315
Internacional

Muren dos por inundaciones en Nueva York durante tormenta

Dos personas murieron en sótanos inundados de la ciudad durante una tormenta que además cerró caminos y causó retrasos en los aeropuertos

  • 30
  • Octubre
    2025

Dos personas murieron el jueves en sótanos inundados de la Ciudad de Nueva York durante una tormenta que además cerró caminos y causó retrasos en los aeropuertos, informaron las autoridades.

Un equipo de buceo recuperó el cuerpo de un hombre de 39 años después de que los bomberos recibieran una llamada sobre una persona atrapada en el sótano inundado de una casa de tres niveles en Brooklyn alrededor de las 16:30 horas, dijo la policía.

Un video publicado en internet mostraba a los bomberos llevando a la víctima a través de agua que llegaba hasta la pantorrilla en la calle.

En Manhattan, un hombre de 43 años fue encontrado muerto dentro de la sala de calderas inundada de un edificio de apartamentos, informó la policía. La causa de la muerte estaba bajo investigación.

Algunos lugares de la ciudad registraron lluvias récord. Informes preliminares mostraron que cayeron 4,57 centímetros de lluvia en Central Park el jueves, lo que superaría el récord de 4,17 centímetros establecido para el parque en 1917, según el Servicio Meteorológico Nacional. El Aeropuerto LaGuardia registró 5 centímetros de lluvia, lo que rompería el récord de 3 centímetros de 1955 para ese aeropuerto.

Nueva York experimentó el jueves lluvia de intensidad variable durante horas. Fotos y videos en redes sociales mostraban agua subiendo hasta los parachoques de los autos y entrando en las estaciones de metro.

"Cuando ves la cantidad de agua que estaba cayendo, nuestros sistemas de alcantarillado simplemente no están construidos para manejar eso. Fue una lluvia constante, a lo largo de todo el tiempo", comentó alcalde Eric Adams a la estación de radio 1010 WINS.

Algunas intersecciones con desagües obstruidos se inundaron lo suficiente como para que los autos flotaran.

La caída de ramas de los árboles dañó vehículos en algunos vecindarios.

Las autoridades no divulgaron por el momento los nombres de los dos hombres que murieron.

Renée Phillips, una habitante de la localidad, contó al The New York Times que el hombre que murió en Brooklyn había entrado en el sótano inundado de su edificio mientras intentaba rescatar a uno de sus perros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ataque_armado_en_bar_de_Guanajuato_deja_ocho_muertos_0a1a14b847
Ataque armado en bar de Guanajuato deja ocho muertos
tormentas_invernales_y_lluvias_record_azotan_california_d1c2850a22
Tormentas invernales y lluvias récord azotan California
choque_entre_combi_y_camion_en_puebla_deja_9_muertos_f0e91e42e4
Choque entre combi y camión en Puebla deja 9 muertos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_31_at_1_02_23_AM_340b0e236b
Ley educativa de NL exigirá abrir espacios para niños autistas
Whats_App_Image_2025_10_30_at_2_51_23_PM_457b020beb
GM detiene operaciones en Ramos Arizpe por bloqueos carreteros
Whats_App_Image_2025_10_30_at_3_05_31_PM_47430b6efd
IMSS realiza más de 2,000 cirugías de cataratas en Coahuila
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×