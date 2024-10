Naim Kassem es elegido como nuevo líder de Hezbolá

Hezbolá anunció este martes que eligió al clérigo Naim Kassem como líder del grupo político-paramilitar libanés tras el asesinato de su líder de larga data, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo israelí en un suburbio de Beirut a finales de septiembre.

El grupo dijo en un comunicado que el Consejo Shura de Hezbolá, encargado de tomar decisiones, eligió a Kassem, de 71 años, como su nuevo secretario general y prometió continuar con las políticas de Nasrallah “hasta alcanzar la victoria”.

Desde la muerte de Nasrallah como parte de una ofensiva israelí que eliminó a muchos de los altos funcionarios de Hezbolá, el clérigo de turbante blanco y barba gris ha sido con frecuencia el rostro público del grupo miliciano libanés. Es uno de sus miembros fundadores, pero muchos de los partidarios consideran que carece de las habilidades oratorias de su predecesor.

En un discurso televisado a principios de este mes, Kassem, quien lleva el título clerical de jeque, afirmó que las capacidades militares de Hezbolá seguían intactas tras el asesinato de Nasrallah, y advirtió a los israelíes que sufrirán más a medida que continúen los combates.

Kassem ha sido sancionado por Estados Unidos, que considera a Hezbolá un grupo terrorista. Su nombramiento no causó sorpresa, ya que fue el adjunto de Nasrallah durante 32 años, y también había sido durante mucho tiempo el rostro público de Hezbolá, dando entrevistas a medios de comunicación locales y extranjeros.

“Este es un mensaje para Líbano y el extranjero de que Hezbolá se ha reorganizado”, dijo Qassim Qassir, un analista libanés cercano a Hezbolá.

El nombramiento de Kassem muestra que Hezbolá maneja sus propios asuntos y no —como algunos han informado— que asesores del grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán están ahora a cargo, agregó Qassir.

En entrevista con The Associated Press realizada en julio, Kassem dijo que no creía que Israel tuviera la capacidad —o hubiera tomado aún la decisión— de lanzar una guerra total contra Hezbolá. Pero advirtió que incluso si Israel intenta llevar a cabo una operación limitada en Líbano que no llegue a una guerra a gran escala, no debería esperar que los combates se mantuvieran limitados.

