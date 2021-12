Narco utiliza estos emojis para traficar droga en EU

La Administración de Fármacos y Alimentos (DEA) Washington publicó una foto donde se muestran algunos emojis populares que el narcotráfico ocupa para indicar la droga que va a comercializar, luego de que confirmara que se emplean redes sociales para este acto.

Es través de Facebook, Snapchat, Messenger, Instagram, TikTok y YouTube que los narcotraficantes utilizan los emojis de píldora, arbolitos de navidad, copo de nieve, inyección, hongo entre otros.

Mediante estos realizan la venta de drogas como la mariguana, cocaína, hongos, heroína, cristal y píldoras con fetalino.

Ante esto, cabe destacar que la DEA lanzó la campaña One Pill Can Kill (Una píldora puede matar) para informar a los estadounidenses sobre el peligro que representan las píldoras de prescripción y enfatizar que los únicos medicamentos de prescripción seguros son los que recetan los profesionales médicos.

#DYK the usual emojis that are used to represent drugs on your kids social media accounts?



Stay tuned and #LearnMore about the issue and how to keep your family safe#OnePillCanKill #DEAintheDMV #prevention #publichealth pic.twitter.com/MLtc524G77