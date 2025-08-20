Cerrar X
Internacional

Nebraska abre nuevo centro ICE con 280 camas para migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional de EUA anunció una alianza con el estado de Nebraska para ampliar el espacio de detención destinado a los migrantes

  • 20
  • Agosto
    2025

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció una alianza con el estado de Nebraska para ampliar el espacio de detención destinado a los migrantes indocumentados bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La nueva instalación, apodada “Cornhusker” en referencia al maíz, principal cultivo del estado, ofrecerá 280 camas y se suma a las prisiones conocidas como “Alligator Alcatraz” en Miami y “Speedway Slammer” en Indiana.

Se trata de la tercera alianza estatal en el marco del programa de 800 mil camas aprobado por el Congreso en julio como parte del proyecto presupuestario impulsado por el presidente Donald Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, agradeció al gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, por poner a disposición el espacio y aseguró que el centro servirá para “sacar lo peor de nuestro país”.

El DHS informó también que Nebraska podría firmar un acuerdo adicional para que patrulleros estatales colaboren con agentes de ICE en operativos conjuntos de migración.

Durante 2025, la administración Trump ha acelerado la detención de migrantes.

De acuerdo con datos oficiales, actualmente 59 mil 380 personas se encuentran en los centros de detención de ICE en todo el país.


