Netanyahu podría obtener la victoria en elecciones de Israel

A pesar de que aún no hay resultados definitivos, actualmente Netanyahu y sus aliados tienen el 85 por ciento de las boletas contadas a su favor.

El ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parecía encaminarse a la victoria electoral el miércoles. Con el 85% de las boletas de las elecciones generales contadas, él y sus aliados de ultraderecha lograrían una mayoría considerable en el parlamento.



El conteo sigue en curso y los resultados no son definitivos. Pero si los primeros indicios son correctos, es probable que Israel tenga uno de sus gobiernos más derechistas, reforzado por el firme desempeño del ultranacionalista Partido Sionista Religioso, cuyos miembros emplean una retórica incendiaria contra los árabes y el colectivo LGBTQ.



Los primeros resultados apuntaban a la continuidad del giro a la derecha en el electorado israelí, lo que reduce aún más las esperanzas de una paz con los palestinos y prepara el terreno para un posible conflicto con el gobierno de Estados Unidos y con sus partidarios allí.



El recuento mostró también que Netanyahu habría superado a sus detractores, que afirmaban que no era apto para gobernar mientras estaba siendo juzgado por corrupción y se negaron a formar gobierno con él. Sus socios han prometido ayudarle a eludir una posible condena.



“Estamos al borde de una victoria muy grande”, dijo Netanyahu, de 73 años, a sus partidarios en un acto en Jerusalén a primera hora del miércoles. “Estableceré un gobierno nacionalista que velará por todos los ciudadanos israelíes sin excepción”.



Las autoridades electorales trabajaron durante toda la noche y, a primera hora de la mañana del miércoles, se habían contabilizado casi el 85% de las boletas. La votación, como las anteriores, fue muy ajustada, pero los indicadores mostraban que Netanyahu volvería a ser primer ministro con una firme mayoría entre los 120 escaños del parlamento israelí.



Se esperan los resultados finales para el viernes. Los cientos de miles de boletas restantes —principalmente de aquellos que votaron en lugares alejados de su domicilio, como residencias para ancianos— requieren un proceso adicional de verificación, que toma su tiempo. Estas podrían sumarse a las de los oponentes de Netanyahu y reducir la amplitud de su mayoría.



Ante la previsión de que Netanyahu y sus aliados obtengan más de los 61 diputados necesarios para formar gobierno, la prolongada crisis política podría terminar, aunque la nación está tan dividida como siempre.



Si los aliados de Netanyahu salen victoriosos, las negociaciones para armar una coalición de gobierno estable podrían durar semanas.



Netanyahu fue el primer ministro que más años ha ejercido el cargo en Israel, con 12 años de gobierno consecutivos y 15 en total, antes de ser reemplazado el año pasado por una coalición diversa encabezada por el centrista Yair Lapid.



Pero el grupo formado por Lapid, que incluyó a la primera formación árabe en un gobierno israelí, se vio afectado por los conflictos internos y colapsó tras poco más de un año en el poder. Según los sondeos, esas formaciones obtendrían apenas 54 escaños.



A primera hora del miércoles, Lapid insistió ante sus partidarios que la contienda electoral no estaba decidida aún.



“Hasta que se cuente el último sobre, nada ha terminado y nada es definitivo”, apuntó.



El mejor resultado de la noche era el del Partido Sionista Religioso, del legislador de ultraderecha Ben-Gvir, que parecía emerger como la tercera fuerza más votada.

Con información de AP.