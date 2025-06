Neuralink anuncia financiación por $650 millones de dólares

La empresa de implantes cerebrales de Elon Musk anunció mediante un comunicado este lunes que logró la obtención de una financiación por $650 millones de dólares proveniente de varias empresas.

"Hemos cerrado nuestra ronda de financiación de Serie E de 650 millones de dólares con la participación de inversores clave, incluidos ARK Invest, DFJ Growth, Founders Fund, G42, Human Capital, Lightspeed, QIA, Sequoia Capital, Thrive Capital, Valor Equity Partners y Vy Capital, entre otros", se indica en un comunicado.

En la publicación, la empresa afirmó que la financiación acelerará los esfuerzos de la compañía para ampliar el acceso de los pacientes e innovar en futuros dispositivos.

