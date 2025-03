Niega Casa Blanca filtración de planes militares en Yemen

La Casa Blanca rechazó las acusaciones del periodista Jeffrey Goldberg, director editorial de The Atlantic, quien afirmó haber sido incluido en un chat privado de Signal donde altos funcionarios discutieron planes militares de Washington en Yemen.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, descalificó el informe de Goldberg, señalando que el periodista es conocido por su "sensacionalismo".

Afirmó que en el chat no se compartió información clasificada y que el Gobierno ha dado instrucciones a sus funcionarios para utilizar plataformas seguras de comunicación.

Jeffrey Goldberg is well-known for his sensationalist spin. Here are the facts about his latest story:



1. No “war plans” were discussed.



2. No classified material was sent to the thread.



3. The White House Counsel’s Office has provided guidance on a number of different…