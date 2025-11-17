Cerrar X
Internacional

No estoy contento con el combate de México contra cárteles: Trump

El presidente de Estados Unidos aseguró que no que no descarta la posibilidad de realizar un ataque contra los cárteles que operan en ambos lados de la frontera

  • 17
  • Noviembre
    2025

Este lunes el presidente de Estados Unidos declaró que no se encuentra "contento" con México en el tema del combate contra el narcotráfico y aseguró que no descarta la posibilidad de realizar un ataque contra los cárteles que operan en ambos lados de la frontera.

Estas declaraciones de Trump surgen en medio de la "Operación Lanza del Sur", con la cual el mandatario ha ordenado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha elevado las tensiones en la región, especialmente con Venezuela.

“¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico? ¡Por mí, está bien! Lo que sea necesario. No he dicho que lo vaya a hacer... pero estaría orgulloso. Salvaríamos millones de vidas", dijo.

Además, Trump aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que la federación "sabe" cuál es su postura.

“Pongámoslo así: no estoy contento con México”, dijo Trump después de apuntar que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas.

Estas declaraciones del presidente estadounidense suponen un cambio de tono, pues cabe recordar que en días pasados había elogiado a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cooperación con EUA en el combate contra el narcotráfico.

Tampoco descarta intervenir en Venezuela

En este mismo sentido, Donald Trump insistió en que tampoco descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en Venezuela y dijo que está abierto a hablar con Nicolás Maduro.

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela". 

"Probablemente hablaré con él; yo hablo con mucha gente”, dijo.

El presidente de EUA dio estas declaraciones al ser cuestionado sobre la posibilidad de hablar con Maduro antes de realizar un ataque militar sobre intereses venezolanos en un momento en que Washington ha redoblado su despliegue en el Caribe.

También aseguró que Maduro "no ha sido bueno con Estados Unidos" y acusó nuevamente a su gobierno de enviar inmigrantes ilegales, incluyendo a miembros del Tren de Aragua, a su país.

“No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable”, añadió sobre el Ejecutivo en Caracas.


