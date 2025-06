'No hay un acuerdo de alto al fuego con Israel': ministro de Irán

Este martes (hora local), el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que "no hay un acuerdo sobre un alto al fuego ni un cese de operaciones" con Israel, pese al anuncio previo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un "alto al fuego total" entre ambos países.

Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones: "Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés".

"Hasta el momento, no hay ningún 'acuerdo' sobre ningún alto el fuego ni cese de operaciones militares", declaró Araqchí en un mensaje en su cuenta de X.

Sin embargo, afirmó que si Israel pone fin a su "agresión ilegal" contra Irán antes de las 07:30 horas, tiempo local (22:00 hora de México), Irán "no tendrá intención de continuar con su respuesta".

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.



As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…