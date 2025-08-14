Cerrar X
Noboa se une a EUA y declara terrorista al Cártel de los Soles

El presidente de Ecuador justificó su decisión asegurando que son una 'amenaza para la población, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado'

  • 14
  • Agosto
    2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este jueves como una organización terrorista al Cártel de los Soles, adoptando una medida parecida a la que Estados Unidos implementó a finales de julio.

Estados Unidos, además de declarar al cártel como grupo terrorista, ha asegurado que este está vinculado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El gobierno de Ecuador anunció y justificó su decisión mediante un decreto en el que señalan al Cártel de los Soles como una "amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado".

En el escrito se ordena al Centro Nacional de Inteligencia que "analice la incidencia" de esta organización "en los grupos armados organizados" con presencia en el país.

Además, en el decreto se autorizó al organismo a "coordinar y articular las relaciones con la inteligencia de otros Estados", con la cual se reforzará la lucha contra los miembros de este tipo de organizaciones.

En días recientes, el gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones de dólares la recompensa por la detención de Maduro, a quien acusan de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo mediante grupos como el Tren de Aragua y de liderar precisamente el Cártel de los Soles, al cual Washington incluyó el pasado 25 de julio en su lista de organizaciones terroristas.


