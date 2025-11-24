Nueva Zelanda eliminará a todos los gatos salvajes para 2050

Nueva Zelanda anunció que erradicará a todos los gatos salvajes para antes del 2050 como parte de su estrategia nacional para proteger la biodiversidad.

El ministro de Conservación, Tama Potaka, confirmó que estos animales serán añadidos al programa “Predator Free 2050”, enfocado en eliminar especies invasoras que amenazan a la fauna nativa.

Potaka describió a los gatos salvajes como “depredadores implacables” que viven sin interacción humana y dependen totalmente de la caza.

Entre las medidas consideradas para su eliminación están cebos envenenados y dispositivos instalados en árboles capaces de activar un veneno cuando un gato pasa cerca.

El gobierno sostiene que la presión de los gatos salvajes sobre especies autóctonas es crítica. Como ejemplo, Potaka mencionó la muerte de más de 100 murciélagos de cola corta en una semana cerca de Ohakune y su impacto en la drástica disminución del chorlito cariblanco en la Isla Stewart. También advirtió que transmiten toxoplasmosis, afectando a delfines, humanos y ganado.

La iniciativa cuenta con respaldo social. En una reciente consulta pública, más del 90% de las 3,400 respuestas apoyaron un mayor control de los gatos salvajes. Organizaciones como Predator Free New Zealand Trust celebraron su inclusión en la estrategia nacional.

Las autoridades reiteraron que el plan no contempla a los gatos domésticos.

Potaka afirmó que las mascotas están fuera del objetivo y subrayó la importancia de prácticas responsables como la castración, el uso de microchips y evitar que deambulen por áreas con fauna vulnerable. Una actualización oficial de la estrategia será presentada en marzo.

