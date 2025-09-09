NY conmemorará 9/11; afirman que las víctimas siguen en aumento

La ciudad de Nueva York se prepara para recordar este jueves el 11S, un atentado que aún hoy suma nombres a la lista de víctimas, que mueren afectadas por enfermedades respiratorias.

Casi 3,000 personas perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda estrelló dos aviones en las Torres Gemelas, más uno en el Pentágono y otro en Pensilvania.

En una rueda de prensa, la directora y presidenta ejecutiva del Museo Memorial del 11S, Elizabeth Hillman, afirmó que:

"Desde el 11S han fallecido muchas más personas por los efectos sobre su salud que las que murieron ese mismo día".

De acuerdo al Programa de Salud del World Trade Center, alrededor de 400,000 personas estuvieran expuestas al polvo provocado por los impactos.

Nueva York recordará a las víctimas en una ceremonia en la que cada año se leen los nombres de cada una de las personas que perdieron su vida en este atentado.

En dicha ceremonia, el vicepresidente, JD Vance, y la segunda dama, Usha Vance, harán acto de presencia. Esto sucede días después de darse a conocer que el presidente Donald Trump planea pasar el museo y el memorial a manos del Gobierno Federal.

