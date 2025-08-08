Ofensiva israelí sobre Gaza pone en peligro a rehenes: Hamás

El Gabinete de Seguridad de Israel autorizó en la madrugada de este viernes el plan militar del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, hogar de aproximadamente un millón de personas.

Según un comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se preparan para tomar el control del área mientras garantizan la entrega de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate.

En respuesta, el grupo islamista Hamás emitió un comunicado en sus redes sociales advirtiendo que la ofensiva equivaldría a “sacrificar” a los rehenes aún retenidos en Gaza.

La organización acusó al gobierno israelí de “no preocuparse por el destino de sus rehenes” y calificó el plan de “nuevo crimen de guerra”, en referencia a la orden de evacuar a los residentes y ocupar la ciudad.

