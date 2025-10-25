ONU exige a Israel permitir ayuda de invierno para Gaza

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) pidió este sábado que Israel permita el ingreso de suministros de invierno y refugio almacenados en Jordania y Egipto, destinados a la población de Gaza, ante la inminente bajada de temperaturas.

La agencia advirtió que miles de desplazados siguen viviendo en tiendas precarias que no protegen del frío.

En un comunicado publicado en X, UNRWA subrayó que “el acceso humanitario debe ser restaurado” para garantizar ayuda a las familias más vulnerables. La situación sigue siendo crítica pese al alto el fuego vigente, ya que la asistencia recibida no cubre las necesidades básicas de la población.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que actualmente entran entre 200 y 300 camiones con ayuda diaria, lejos de los 600 requeridos, y destacó que muchos envíos son comerciales, lo que limita el acceso a quienes no pueden pagar.

Por su parte, Rik Peeperkorn, representante de la OMS en Cisjordania y Gaza, indicó que la ayuda ha mejorado, pero varios pasos fronterizos, incluido Rafah, permanecen cerrados, dificultando el envío al norte de la Franja.

Comentarios