ONU pide respetar el alto al fuego anunciado por Trump

La ONU ha pedido a Israel e Irán que respeten el alto al fuego anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a ambos países a "respetar por completo" el acuerdo y afirmó que "los combates deben cesar" ya que los pueblos de Irán e Israel "ya han sufrido demasiado".

I very much welcome President Trump’s announcement of a cease-fire between Israel and Iran.



I urge the two countries to respect it fully.



The fighting must stop.



The people of the two countries have already suffered too much.



It is my sincere hope that this ceasefire can…