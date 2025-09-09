ONU reconoce necesidad de revisar misiones de paz por 'desunión'

La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, reconoció la necesidad de revisar sus misiones de paz en un momento de "incertidumbre" y "desunión política".

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, la funcionaria señaló la divergencia de opiniones de los Estados Miembros sobre el despliegue de dichas misiones, aunque no mencionó directamente los recortes de Estados Unidos, ni su presión por disolver la misión de cascos azules en el sur de Líbano.

La subsecretaria abogó por mejorar la coordinación de la Organización y evitar mandatos "estandarizados", adaptando cada misión a su contexto, y apostó por regresar "al núcleo político de los conflictos".

Por su parte, el representante estadounidense, John Kelley, consideró el "reformar" y "redefinir las prioridades" de las misiones para la paz del organismo.

"El progreso en este momento clave y la transformación de la ONU requerirán amplio respaldo político, capacidad operativa y liderazgo visionario", aseveró.

Mientras, el subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, destacó durante su intervención el papel "fundamental" que juegan las misiones de paz al apoyar soluciones políticas duraderas para poner fin a los conflictos.

Además, Lacroix insistió en la necesidad de que los estados miembros realicen el pago íntegro y puntual de las contribuciones presupuestarias acordadas.

Esto sucede semanas después de que este órgano aprobara por unanimidad la prórroga de la misión de cascos azules en el sur del Líbano.

Comentarios