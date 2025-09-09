Cerrar X
EH_UNA_FOTO_25_647779bb3f
Internacional

ONU reconoce necesidad de revisar misiones de paz por 'desunión'

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, funcionarios detallaron la necesidad de redefinir los objetivos de dichas misiones y evitar mandatos estandarizados

  • 09
  • Septiembre
    2025

La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, reconoció la necesidad de revisar sus misiones de paz en un momento de "incertidumbre" y "desunión política".

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, la funcionaria señaló la divergencia de opiniones de los Estados Miembros sobre el despliegue de dichas misiones, aunque no mencionó directamente los recortes de Estados Unidos, ni su presión por disolver la misión de cascos azules en el sur de Líbano.

La subsecretaria abogó por mejorar la coordinación de la Organización y evitar mandatos "estandarizados", adaptando cada misión a su contexto, y apostó por regresar "al núcleo político de los conflictos".

Por su parte, el representante estadounidense, John Kelley, consideró el "reformar" y "redefinir las prioridades" de las misiones para la paz del organismo.

"El progreso en este momento clave y la transformación de la ONU requerirán amplio respaldo político, capacidad operativa y liderazgo visionario", aseveró.

Mientras, el subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz,  Jean-Pierre Lacroix, destacó durante su intervención el papel "fundamental" que juegan las misiones de paz al apoyar soluciones políticas duraderas para poner fin a los conflictos.

Además, Lacroix insistió en la necesidad de que los estados miembros realicen el pago íntegro y puntual de las contribuciones presupuestarias acordadas.

Esto sucede semanas después de que este órgano aprobara por unanimidad la prórroga de la misión de cascos azules en el sur del Líbano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_09_at_6_13_54_PM_ec01654f46
Jesús Nava presentará cuarto informe el próximo 28 de septiembre
economia_inversion_tamaulipas_4b24d9a7e2
Buscan organismos consolidar desarrollo del sur de Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2_52537ccdec
Registra Federación caída del 32% en homicidios en 11 meses
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
AP_25253695327124_744aa1e4e5
Larry Ellison es nombrado el más rico del mundo, según Bloomberg
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T154313_613_054e550bc5
Explosión de pipa deja 18 heridos en la Ciudad de México
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×