Ordena detención sin fianza a responsable de atropello en Tampa

Un juez ordenó la detención sin fianza de un hombre acusado de embestir con su vehículo a una multitud fuera de un bar el fin de semana pasado, matando a cuatro personas e hiriendo a más de una docena en un distrito histórico de Tampa, Florida.

Silas Sampson, de 22 años, es acusado de 14 cargos, incluidos cuatro de homicidio vehicular, así como conducción imprudente y huir de la escena. El juez principal del circuito del condado de Hillsborough, Christopher Sabella, ordenó que Sampson fuera retenido en la cárcel sin derecho a fianza hasta el juicio por los cargos de homicidio vehicular.

Según el Departamento de Policía de Tampa, una unidad de patrulla aérea avistó un sedán plateado conduciendo de manera imprudente en una autopista temprano el sábado después de haber sido visto participando en carreras callejeras en otro vecindario.

Los policías "se retiraron" mientras el vehículo aceleraba hacia el histórico Ybor City cerca del centro de Tampa, dijeron las autoridades, y finalmente el conductor perdió el control y atropelló a más de una docena de personas fuera del bar, Bradley’s on 7th.

No obstante, la patrulla de carreteras de Florida ha relajado los límites sobre las persecuciones de autos y las maniobras de detención, tácticas que el informe respaldado por el Departamento de Justicia caracterizó como "de alto riesgo" y "controvertidas".

Comentarios