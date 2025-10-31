Ordenan usar fondos de contingencia para programa de alimentos

Jueces federales ordenaron al Gobierno de Donald Trump el asignar fondos para cubrir parcialmente los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria este viernes.

Las órdenes llegan desde cortes en Massachusetts y Rhode Island, que rechazaron el argumento del Departamento de Agricultura que justifica el no recurrir a los fondos de emergencia mantener activo el programa tras el cierre parcial del Gobierno.

La primera decisión llegó de la jueza federal Indira Talwani al señalar que está autorizado a recurrir a otra partida de fondos para pagar la totalidad de las prestaciones para el SNAP correspondientes a noviembre.

La magistrada agrega además que la conclusión de los demandados de que el USDA tiene prohibido por ley financiar el SNAP porque el Congreso no ha aprobado nuevas asignaciones para el año fiscal actual "es errónea".

Un grupo de 25 estados presentaron una demanda en el tribunal federal de Massachusetts contra la Administración Trump, en un intento por evitar la suspensión de los beneficios del Programa de Alimentos.

Por su parte, el juez federal John McConnell coincidió en Rhode Island con su decisión: "No cabe duda de que los fondos de contingencia son fondos asignados que son necesarios para llevar a cabo el funcionamiento del programa".

