Padre desata polémica tras hacer 'tatuaje' a su bebé

Los tatuajes se han vuelto parte de la identidad de las personas. Ya sea adultos o jóvenes se los colocan como una manera de identificarse, resaltar ante el mundo, manifestar su yo interior y/o expresarse a través de imágenes y símbolos.

Sin embargo, con el paso del tiempo se han viralizado videos o testimonio en donde se ven involucrados menores de edad, a quienes les realizan tatuajes, como es el caso de un bebé que fue llevado por su padre a que le pusieran su primera marca en su cuerpo.'Hombres con tatuajes, bebés con tatuajes', se lee en el video compartido en el perfil de TikTok del bebé (@stetsyboiii), que acumula millones de reproducciones, así como miles de comentarios.



En el clip de apenas 10 segundos, grabado por la madre, se ve a un padre que decidió 'tatuar' a su bebé con pintura y aerógrafos cuando estaban de paseo por un zoológico de Florida.



El diseño del tatuaje, muy al estilo de los ochenta, fue un corazón en color rojo con la leyenda 'mom' en color negro en el centro de él.



Y aunque los padres pensaron que el video de su adorable bebé siendo tatuado causaría risa, ya que no se utilizó una máquina real y solo fue un aerógrafo, los usuarios de TikTok pensaron lo contrario, pues criticaron a la pareja al mostrarse en contra de dicha práctica y se cuestionaron si dicho tatuaje con pintura era una práctica segura para la piel del pequeño, incluso algunos lo calificaron de abuso infantil.



“Casi me da algo hasta que vi el aerosol”, “Nooooo, por qué hacen eso”, “Eso le hace mal al bebé”, “La gente no piensa que si fuera un tatuaje de verdad, el bebé no estaría tan tranquilo”, 'Que se tatué las nalgas el señor...que poca', son algunos de los comentarios.