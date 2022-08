'Paga' anuncio en periódico para denunciar a marido infiel

Tras haber sido víctima de infidelidad, una mujer llamada Jenny, en venganza compró toda una página completa de un periódico para denunciar la infidelidad de su esposo.

El vergonzoso anuncio fue publicado en el periódico Mackay and Whitsunday Life, el cual se volvió viral tras aparecer en una página completa y en una ubicación 'Premium' del diario.

Cabe señalar que aunque Jenny asegura que pagó el mensaje con la tarjeta de crédito de Steve, los editores del medio explicaron que no podían aceptar la transacción bancaria sin el consentimiento del hombre por lo que decidieron publicar el aviso ¡GRATIS!

"No sabemos quién es Steve, pero aparentemente ha sido muy, muy malo", dijo uno de los editores de Mackay and Whitsunday Life a The Sun.