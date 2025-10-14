Cerrar X
Pakistán responde a 'fuego no provocado' de fuerzas afganas

De acuerdo a la prensa estatal, el país respondió al ataque de fuerzas afganas dañando tanques y puestos militares, acusándolos de abrir fuego 'sin provocación'

Fuerzas paquistaníes y afganas se enfrentaron en una remota región fronteriza, y la prensa estatal de Pakistán acusó a las tropas afganas de abrir fuego "sin provocación", el cual fue repelido.

Las fuerzas paquistaníes respondieron, dañando tanques y puestos militares afganos, según la televisión paquistaní y dos funcionarios de seguridad, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.

Tahir Ahrar, portavoz adjunto de la policía en la provincia de Jost en Afganistán, confirmó los enfrentamientos pero no proporcionó más detalles.

Esta es la segunda vez esta semana que ambos lados intercambian disparos a lo largo de su extensa frontera.

Según los medios estatales de Pakistán, las fuerzas afganas y los talibanes paquistaníes abrieron fuego conjuntamente contra un puesto paquistaní "sin provocación", lo que dio pie a lo que los medios describieron como una "fuerte respuesta" de las tropas paquistaníes en Kurram, un distrito en la provincia de Jaiber Pajtunjuá.

Funcionarios de seguridad dijeron que el ejército de Pakistán también destruyó una extensa instalación de entrenamiento de los talibanes paquistaníes.

No hubo comentarios del ejército de Pakistán por el momento, que ha estado en alerta máxima desde el sábado, cuando ambos lados intercambiaron disparos a través de múltiples regiones fronterizas, resultando en decenas de bajas en cada lado.

Aunque los enfrentamientos cesaron el domingo tras los exhortos de Arabia Saudí y Qatar, todos los cruces fronterizos entre Pakistán y Afganistán han permanecido cerrados.

Kabul dijo que había atacado varios puestos militares paquistaníes durante el fin de semana, causando la muerte de 58 soldados paquistaníes, en represalia por lo que llamó violaciones repetidas del territorio y espacio aéreo afgano. El ejército de Pakistán reportó cifras más bajas, diciendo que perdió 23 soldados y mató a más de 200 "talibanes y terroristas afiliados" en fuego de represalia a lo largo de la frontera.

Las tensiones han sido altas desde la semana pasada, cuando el gobierno talibán acusó a Pakistán lanzar bombardeos en Kabul y en un mercado oriental. Pakistán no ha reconocido esas acusaciones.

Sin embargo, Pakistán ha lanzado previamente ataques dentro de Afganistán, diciendo que son contra escondites de Tehreek-e-Taliban Pakistán, o TTP, que es separado pero aliado de los talibanes afganos.

Pakistán acusa a Kabul de albergar al grupo, que ha llevado a cabo numerosos ataques mortales dentro de Pakistán. Kabul niega la acusación, y afirma que no permite que su territorio sea utilizado contra otros países.


