Pakistán y Arabia Saudí firman un acuerdo de defensa mutua

Pakistán y Arabia Saudí firmaron este miércoles un pacto de defensa en el que ambas naciones se comprometen a que un ataque en contra de cualquiera de las dos naciones será considerado un ataque contra ambas.

Este pacto se produce después del aumento en las tensiones de la región tras el ataque de Israel a Qatar el pasado 9 de septiembre, el cual dejó seis muertos.

El Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua fue firmado durante la visita del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a Arabia Saudita, según un comunicado conjunto emitido después de sus conversaciones con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

El acuerdo establece que "cualquier agresión contra cualquiera de los países será considerada una agresión contra ambos", según un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en Islamabad.

Sharif viajó a Arabia Saudí por invitación del príncipe heredero, según el comunicado.

Los países expresaron su compromiso con la seguridad de ambas naciones y con la "paz en la región y el mundo".

El acuerdo "tiene como objetivo desarrollar aspectos de cooperación en defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión conjunta contra cualquier agresión", señala el comunicado.

Pakistán mantiene estrechos lazos con Arabia Saudí, un proveedor clave de petróleo para Islamabad.