Panamá libera a decenas de deportados por EU

“Somos refugiados. No tenemos dinero. No podemos pagar un hotel en Ciudad de Panamá, no tenemos familiares”, dijo Omagh a la Associated Press en una entrevista. “No puedo volver a Afganistán bajo ninguna circunstancia... Está bajo el control del Talibán, y quieren matarme. ¿Cómo puedo regresar?”.