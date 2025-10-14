Panamá muestra solidaridad con México por lluvias

El Gobierno de Panamá manifestó su solidaridad con México ante las intensas lluvias que, desde el 6 de octubre, han dejado al menos 64 personas muertas y 65 desaparecidas en el centro del país.

“El Gobierno de la República de Panamá expresa su solidaridad con el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante los devastadores efectos de las intensas lluvias que han azotado a ese país”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño en un comunicado oficial.

La Cancillería destacó su preocupación por “la gravedad de la situación en México” y reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas para atender a los damnificados.

“El presidente José Raúl Mulino Quintero extiende sus condolencias a los familiares de las víctimas y reitera el compromiso de Panamá de apoyar en lo que sea necesario”, agregó la nota, en la que el Ejecutivo centroamericano subrayó su disposición para brindar asistencia humanitaria si se requiere.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno cuenta con los recursos necesarios para enfrentar la emergencia, que ha dejado miles de damnificados y severos daños en viviendas, negocios e infraestructura en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Entre el 6 y el 9 de octubre, lluvias torrenciales azotaron el centro del país, provocando desbordamientos, deslaves y afectaciones generalizadas, con un saldo oficial de 64 fallecidos y 65 personas desaparecidas hasta el momento.

