Papa Francisco sigue en revisión y necesita aún oxígeno

El papa Francisco ha sido sometido a nuevas pruebas clínicas y lleva cánulas nasales para recibir oxígeno debido a una crisis asmática que sufrió este sábado.

El jefe supremo de la Iglesia católica, se ha sometido este domingo por la mañana a nuevas pruebas clínicas y revelaron trombocitopenia, plaquetas en sangre en cantidad inferior al normal, asociada a la anemia, que requirió la administración de transfusiones de sangre, según informan fuentes del Vaticano.

Afortunadamente, pasó una noche tranquila después de la crisis asmática respiratoria prolongada durante la mañana del sábado 22 de febrero, lo que requirió la aplicación de oxígeno de alto flujo y transfusiones de sangre.

Además, se informó que el papa Francisco padece neumonía bilateral y que su pronóstico es actualmente reservado. A pesar de su estado crítico, se menciona que el papa se mantiene alerta y en su sillón, con más dolores que el día anterior

"Sus condiciones siguen siendo críticas, por lo tanto, no está fuera de peligro", reconoció la Santa Sede.

A nueve días de haber sido hospitalizado, Francisco ha afirmado varias veces que él continúa con confianza y buena actitud, siguiendo los tratamientos necesarios y agradeciendo al personas de la salud por los tratos y la labor médica que están realizando.

Así pues, el pontífice, ha publicado en su red social "X" lo agradecido que está por todo el amor que ha estado recibiendo.

I have recently received many messages of affection, and I have been particularly struck by the letters and drawings from children. Thank you for your closeness, and for the consoling prayers I have received from all over the world!