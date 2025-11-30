Papa León XIV inicia visita de tres días al Líbano

El papa León XIV arribó este domingo a Beirut, procedente de Turquía, para una visita de tres días al Líbano, la segunda parada de su gira internacional tras asumir el pontificado en mayo pasado.

El avión papal aterrizó a las 15:40 hora local en el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri, donde fue recibido con honores militares ante la presencia de autoridades religiosas y políticas del país.

Pese a las fuertes lluvias que azotaron la capital libanesa durante la tarde, pequeños grupos de fieles se congregaron en las inmediaciones del aeródromo para dar la bienvenida al pontífice.

Encuentros con autoridades libanesas

Tras su llegada, León XIV se dirigió al Palacio Presidencial, donde sostuvo un encuentro con el presidente Joseph Aoun.

Más tarde, el papa también se reunirá con el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, en una jornada marcada por actividades oficiales.

Agenda espiritual y encuentros interreligiosos

La agenda del pontífice continuará en los siguientes días con una visita a Annaya, en el centro del país, para orar en la tumba de San Charbel, el santo maronita más venerado del Líbano.

Asimismo, encabezará un encuentro ecuménico interreligioso en Beirut y celebrará una misa multitudinaria a la que se espera la asistencia de más de 100 mil personas.

La visita se desarrolla en un Líbano aún afectado por las secuelas del conflicto con Israel, cuyo fin formal se marcó hace apenas un año, y por una profunda crisis económica y política que mantiene al país sumido en la incertidumbre.

