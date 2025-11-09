Cerrar X
fb7dbaf64c7f0a0cd1188a75473769360b685b28w_1_94359b3b58
Internacional

Papa León XIV pide alto al fuego y urge diálogo por la paz

León XIV reiteró su llamamiento a un cese al fuego en las regiones afectadas por conflictos armados y exhortó a redoblar los esfuerzos diplomáticos para la paz

  • 09
  • Noviembre
    2025

El papa León XIV reiteró este domingo su llamamiento a un cese al fuego en las regiones afectadas por conflictos armados y exhortó a redoblar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz.

Durante el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice lamentó la pérdida de vidas civiles, incluidos niños, ancianos y enfermos, víctimas de los combates y bombardeos recientes.

“Si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones”, afirmó el Papa ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

León XIV expresó además su “sincero aprecio” por quienes trabajan “a todos los niveles” para construir la paz en las regiones marcadas por la guerra, y llamó a la unidad y al esfuerzo compartido como caminos indispensables para poner fin a la violencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25314092562561_bf87ef8df5
Salman Rushdie recibe premio por la paz y su trayectoria
EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T135627_460_89a671e12c
Sheinbaum presenta Plan Michoacán en Palacio Nacional
EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T083822_510_2b2b458569
Grecia Quiroz dedica emotivo mensaje a su esposo asesinado
publicidad

Últimas Noticias

pino_rockefeller_5212051213
Llega al Rockefeller Center el árbol de Navidad 2025
finanzas_canasta_basica_8fa2d84c09
‘Por los suelos'… confianza de consumidores en EUA
Whats_App_Image_2025_11_10_at_1_36_12_AM_d0f29e057a
Crecen en Reynosa las desapariciones y críticas a Carlos Peña
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×