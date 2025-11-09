Papa León XIV pide alto al fuego y urge diálogo por la paz

El papa León XIV reiteró este domingo su llamamiento a un cese al fuego en las regiones afectadas por conflictos armados y exhortó a redoblar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz.

Durante el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice lamentó la pérdida de vidas civiles, incluidos niños, ancianos y enfermos, víctimas de los combates y bombardeos recientes.

“Si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones”, afirmó el Papa ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

León XIV expresó además su “sincero aprecio” por quienes trabajan “a todos los niveles” para construir la paz en las regiones marcadas por la guerra, y llamó a la unidad y al esfuerzo compartido como caminos indispensables para poner fin a la violencia.

