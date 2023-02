Papado debe de ser 'por toda la vida' indica Papa Francisco

El papa Francisco manifestó, a través de una revista jesuita publicada el día de hoy, que el puesto que ocupa es para toda la vida y que la renuncia de Benedicto XVI fue una excepción.

'Por el momento no lo tengo en mi agenda', dijo Francisco a Civita Cattolica, en su pronunciamiento más claro sobre el tema hasta el momento.

Añadió que la carta de renuncia que escribió dos meses después de elección fue por precaución.

'Lo hice en caso de sufrir un problema de salud que me impidiera ejercer mi ministerio y no estuviera plenamente consciente y capaz de renunciar', dijo el pontífice. 'Pero esto no significa en absoluto que los papas renunciantes deban convertirse, digamos, en una 'moda', en algo normal'.