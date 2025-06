Pelosi condena la decision de Trump de enviar 4,000 soldados a LA

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, condenó este martes la decisión del presidente Donald Trump de enviar 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles en respuesta a las protestas por las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pelosi calificó la medida como "contraria a la Constitución" y señaló un contraste con la negativa de Trump a desplegar la Guardia Nacional durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, a pesar de las súplicas de los legisladores.

En sus declaraciones, destacó que la acción en California parecía diseñada para inflamar las tensiones en lugar de garantizar la seguridad pública, y cuestionó la legalidad del despliegue al no contar con la aprobación del gobernador de California, Gavin Newsom.

.@SpeakerPelosi: "On January 6th...we begged the president of the United States to send in the National Guard. He would not do it...And yet, in a contra-constitutional way, he has sent the National Guard into California. Something is very wrong with this picture." pic.twitter.com/yHfezvqNf6