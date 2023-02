¡Pensaron que era una broma! Piloto muere en pleno vuelo

Un piloto falleció mientras iba acompañado de un compañero, y cuando se desvaneció sobre su asiento, su copiloto pensó que se trataba de una broma.

Un piloto veterano falleció en pleno vuelo, mientras el otro piloto continuaba al mando, pensando que se trataba todo de una broma.

Los insólitos hechos se dieron en Inglaterra, donde un hombre de 57 años sufrió de un ataque cardíaco mientras ocurría su vuelo; según palabras de su copiloto, el hombre se desplomó de un momento a otro, tal como si estuviera durmiendo y por ello no imaginó la gravedad de lo ocurrido.

Conforme a la información reunida por la División de Accidentes Áereos, el piloto le pidió al instructor de vuelo senior, que lo acompañara en un recorrido por el circuito alrededor del aeropuerto de Blackpool, ya que las fuertes rachas de viento estaban fuera de su límite para poder sobrevolar solo.

Aparentemente, su interacción ocurrió con normalidad, charlaron antes de abordar y una vez iniciado el viaje, continuaron hablando un poco; no mucho después del despegue, el hombre de 57 años se echó para atrás y parecía que estaba tomando una siesta, motivo por el cual el piloto, del cual no se brindó información, no se alarmó por la situación.

El recorrido continuó de esta forma, pero no fue hasta que aterrizó el avión que el piloto comenzó a preocuparse, ya que su compañero seguía sin responder a sus llamados.

Al alarmarse, solicitó ayuda al equipo de emergencia, sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo a la autopsia realizada, se encontró que el hombre había sufrido de un infarto y tenía antecedentes de presión arterial alta, por lo que había estado tomando medicamentos por los últimos días.

Compañeros de trabajo lamentaron su muerte, y añadieron que durante ese día, su estado de ánimo era normal, se mostraba alegre y no daba indicios de sentir algún malestar.

Este es uno de los pocos casos que se tienen registrados sobre incidentes con los pilotos en pleno vuelo, en Inglaterra.