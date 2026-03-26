Pentágono alista operación militar para 'golpe final' contra Irán

El gobierno de Estados Unidos avanza en la preparación de un paquete de posibles acciones militares contra Irán, en medio de un escenario marcado por la presión diplomática y el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes, el Pentágono ha diseñado al menos cuatro escenarios de intervención que ya fueron presentados al presidente Donald Trump.

Entre las alternativas destacan operaciones sobre puntos estratégicos del Golfo Pérsico:

Intervención en la isla de Jarg, principal centro de exportación petrolera iraní.

principal centro de exportación Invasión de Larak, clave para el control del estrecho de Ormuz.

Toma de Abu Musa y otras islas cercanas, ubicadas en una zona crítica para el tránsito marítimo.

Bloqueo o incautación de buques petroleros iraníes en el oriente de Ormuz.

Estas acciones formarían parte de un posible “golpe final” que incluiría bombardeos masivos e incluso el despliegue de fuerzas terrestres.

Cabe señalar que dicha estrategia militar se desarrolla mientras vence el plazo de cinco días que Trump dio a Irán para modificar su postura en el conflicto.

El mandatario lanzó un nuevo mensaje de advertencia dirigido a Teherán:

“Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde… no habrá vuelta atrás y no será nada agradable”.

Previamente, había condicionado la suspensión de ataques contra infraestructura energética iraní a la reapertura total del estrecho de Ormuz.

Negociaciones siguen activas

En paralelo, continúan las gestiones diplomáticas para evitar una confrontación directa. El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que su país funge como intermediario en las conversaciones entre Washington y Teherán.

Según explicó, existe una propuesta de 15 puntos impulsada por Estados Unidos que está siendo analizada por el gobierno iraní.

Además, países como Turquía y Egipto participan como facilitadores en este proceso.

Respuesta de Irán

Desde Teherán, las autoridades han calificado la propuesta estadounidense como “excesiva” y han presentado sus propias condiciones, entre ellas el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

El desacuerdo mantiene en pausa cualquier avance definitivo, mientras ambas partes evalúan sus siguientes movimientos.

Aunque el presidente estadounidense aún no ha tomado una decisión final, medios locales señalan que la opción militar sigue vigente si las negociaciones no prosperan.

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