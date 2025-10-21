Cerrar X
Pepinos de mar 'inundan' la costa de un pueblo de Oregon

Este fenómeno puede ocurrir siempre que coincidan un fuerte oleaje y marea baja., lo cual sucede unas pocas veces al año o una vez cada pocos años

  • 21
  • Octubre
    2025

Miles de pepinos de mar aparecieron en la playa de la ciudad costera de Seaside, en Oregon, debido a una combinación de fuerte oleaje y marea baja.

Estas criaturas gelatinosas, parcialmente translúcidas y de color rosado, se conocen como pepinos de mar de respiración cutánea. Normalmente se entierran en la arena a lo largo de la línea de marea baja y más allá. Pero el martes, estaban esparcidos a lo largo de más de 3,2 kilómetros de la playa de Seaside, dijo Tiffany Boothe, subgerente del Acuario de Seaside.

“Literalmente, cubren la línea de marea”, afirmó Boothe. Miden aproximadamente 1,3 centímetros de largo, pero pueden crecer hasta unos 15 centímetros.

AP25295034840163.jpg

El fenómeno puede ocurrir siempre que coincidan las condiciones de oleaje y marea, lo cual sucede unas pocas veces al año o una vez cada pocos años. A veces, unos pocos se esparcen aquí y allá en la orilla, pero en este último episodio hubo grandes agrupaciones en la playa.

Los pepinos de mar no son capaces de regresar a su hábitat natural por sí mismos, por lo que se secarán y morirán, explicó Boothe. Proporcionarán nutrientes para los saltamontes de playa, las pulgas de arena y otros invertebrados que viven a lo largo de la línea de marea y que se alimentarán de ellos. Las aves no los comen.

Lo que quede probablemente se secará con rapidez y se mezclará con la arena. Boothe calcula que habrán desaparecido para el miércoles o jueves.

El nombre científico de estos pepinos es Leptosynapta clarki. Viven a lo largo de la costa desde el norte de California hasta el Golfo de Alaska.

Seaside está a unos 129 kilómetros al noroeste de Portland, Oregon.


