Petro acusa a EUA de violar la ONU tras revocarle la visa

Tras el anuncio de revocatoria de su visa por parte de Estados Unidos , el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este sábado que la medida rompe las normas de inmunidad de las Naciones Unidas y acusó a ese gobierno de incumplir el derecho internacional.

“Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea (General de las Naciones Unidas)”, comentó Petro en su red social X.

Según el mandatario, el primero de izquierda en Colombia, “que se me bastante la visa por pedirle al ejército de Estados Unidos y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestra que el gobierno de Estados Unidos ya no cumple con el derecho internacional”, acotó.

“La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”, concluyó Petro.

El gobierno estadounidense anunció el viernes la medida por las que calificó como “acciones imprudentes e incendiarias” de Petro durante una manifestación en Nueva York.

Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, daba su discurso en la plenaria, el presidente colombiano participaba en una manifestación en su contra.

“Hay que configurar un ejército más poderoso que los de Estados Unidos e Israel juntos”, dijo Petro con un megáfono ante los manifestantes. “Con el último veto que realizó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad (de la ONU), se acabó la diplomacia... se responde con armas”, agregó.

El gobernante sudamericano pidió además a los soldados estadounidenses "no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de (Donald) Trump, obedezcan la orden de la humanidad".

Petro, ex militante de una guerrilla en su juventud, afirmó en la manifestación que su país presentará una resolución ante la Asamblea General para que se ordene a la ONU configurar un ejército, para lo cual buscará apoyo de más países y se ofrecerá a sí mismo para combatir de ser necesario.

Horas más tarde, el Departamento de Estado estadounidense informó en la red social X que “hoy (viernes), el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, en consecuencia, revocará la visa del mandatario colombiano, aseguró.

Petro ha sido un duro crítico de Israel desde el inicio de la guerra con Hamás , y ha calificado las acciones bélicas en la Franja de Gaza como un “genocidio”.

Colombia rompió las relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 y suspendió la exportación de carbón , uno de los principales productos que enviaba a ese país. Como reacción, el gobierno israelí acusó a Colombia de estar del lado de Hamás.

