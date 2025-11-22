Petro advierte ruptura con Perú si se agrede embajada mexicana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este viernes una advertencia al gobierno de Perú al afirmar que retirará la misión diplomática colombiana si ese país llega a agredir la residencia de la embajada de México en Lima, donde permanece asilada la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

“Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada”, escribió Petro en la red social X, en referencia al caso de Chávez, acusada de participar en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Las declaraciones se dieron luego de que el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenara la captura internacional y cinco meses de prisión preventiva contra Chávez, argumentando un “peligro palpable” de fuga tras su ausencia en controles biométricos y audiencias judiciales.

Un día antes, el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, negó que el país vaya a irrumpir en la embajada mexicana, asegurando que Perú respeta el derecho internacional y no repetirá acciones como la incursión en la embajada de Ecuador durante la detención del exvicepresidente Jorge Glas.

Chávez, detenida inicialmente en junio de 2023 y liberada tras una resolución del Tribunal Constitucional por detención arbitraria, recibió asilo político de México hace dos semanas.

La medida profundizó las tensiones bilaterales, y el gobierno de transición peruano, encabezado por José Jerí, decidió romper relaciones diplomáticas con México, ya deterioradas desde 2023 por el desconocimiento de la legitimidad de la expresidenta Dina Boluarte.

La situación agrega un nuevo capítulo a la crisis diplomática entre Perú, México y ahora Colombia, mientras continúa el proceso judicial contra Chávez.

Comentarios