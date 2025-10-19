Cerrar X
Internacional

Petro critica a Trump y rechaza acusaciones de narcotráfico

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, como 'grosero e ignorante' hacia Colombia

  • 19
  • Octubre
    2025

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, como “grosero e ignorante” hacia Colombia y defendió que, a diferencia de Trump, no se dedica a hacer negocios.

Las declaraciones de Petro surgen después de que Trump lo señalara en la red Truth Social como un “líder del narcotráfico” y anunciara que derogará subsidios o pagos otorgados por Estados Unidos a Colombia.

“Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia”, afirmó el mandatario colombiano, quien agregó que él es socialista, cree en la ayuda y el bien común, y que su corazón está libre de codicia y narcotráfico.

Petro también criticó la política exterior de Washington, asegurando que la Casa Blanca “mata y deja matar” en referencia a recientes bombardeos en el Caribe y bloqueos a propuestas de paz en la ONU. Como respuesta a estas declaraciones, Estados Unidos retiró la visa del presidente y de varios miembros de su gabinete.

La tensión entre ambos países se intensificó luego de que Washington calificara a Colombia como un Estado con retrocesos en la lucha contra el narcotráfico y la explotación de seres humanos.


