Cerrar X
44d56c1c8a32612a2227493ec12ae388f85f10few_1dbcd5dfbe
Internacional

Petro reta a Trump y defiende la soberanía de Colombia

Gustavo Petro invitó a Trump a Colombia para mostrarle la destrucción de laboratorios de cocaína y advirtió que atacar su soberanía sería 'declarar guerra'

  • 02
  • Diciembre
    2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con dureza a su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que éste advirtiera que cualquier país o grupo que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.

A través de su cuenta de X, Petro invitó al mandatario estadounidense a visitar Colombia para presenciar personalmente la destrucción de laboratorios de cocaína. “Venga señor Trump a Colombia… para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EUA”, escribió.

Petro destaca acciones antidrogas sin misiles

El presidente colombiano criticó las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, recordando que han dejado al menos 82 tripulantes muertos y 21 lanchas hundidas.

Aseguró que, sin recurrir a misiles ni ofensivas militares, su gobierno ha desmantelado más de 18 mil laboratorios desde 2022.

“Un laboratorio cada 40 minutos”, afirmó Petro, advirtiendo que una amenaza a la soberanía colombiana “despertará al Jaguar”, símbolo con el que se identifica.

Trump insinúa posibles operaciones en Colombia

En una declaración desde la Casa Blanca, Trump sugirió que Colombia podría ser incluida en operaciones armadas contra el narcotráfico, similares a las desplegadas contra Venezuela.

“He oído que Colombia produce cocaína… cualquiera que haga eso está sujeto a ataques”, dijo.

Petro respondió señalando que “atacar nuestra soberanía es declarar guerra” y pidió no dañar dos siglos de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Críticas a sanciones de Washington

El mandatario colombiano también acusó a Trump de difundir calumnias, tras ser incluido por el Departamento del Tesoro en la lista OFAC y ver cancelado su visado estadounidense en meses recientes.

“Ya me calumnió, no continúe por ahí”, escribió, insistiendo en que Colombia ha sido clave en frenar miles de toneladas de cocaína dirigidas a Estados Unidos.

Según el Informe Mundial sobre Drogas 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia alcanzó en 2023 un récord de 253 mil hectáreas de cultivos de coca y una producción estimada de 2,600 toneladas de cocaína, un incremento del 53 por ciento.

Petro afirmó que, pese a las cifras, su administración ha profundizado la lucha contra los laboratorios, reiterando que esa labor no justifica amenazas a la soberanía colombiana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

detienen_gustavo_n_637aa99cad
Cae 'El Tavo', líder de célula de los Beltrán Leyva en Tijuana
sabrina_casa_blanca_bfce997565
Rechaza Sabrina Carpenter uso de su música en video de ICE
ved_cada6e25df
Cae célula de La Unión Tepito ligada a 'El Chori'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T135343_987_95228178e7
'Euphoria' vuelve en abril 2026 con su tercera temporada
asamblea_trbajadores_ahmsa_c5f6cd65e9
Prometen a trabajadores de AHMSA reunión con Sheinbaum
vd_853478d584
Senado inicia comparecencia de aspirantes a la FGR
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
rector_gira_2025_espana_egresados_uanl_2_21f8f93b6e
UANL conecta con sus egresados europeos en España y Reino Unido
publicidad
×