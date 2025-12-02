Petro reta a Trump y defiende la soberanía de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con dureza a su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que éste advirtiera que cualquier país o grupo que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.

A través de su cuenta de X, Petro invitó al mandatario estadounidense a visitar Colombia para presenciar personalmente la destrucción de laboratorios de cocaína. “Venga señor Trump a Colombia… para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EUA”, escribió.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

Petro destaca acciones antidrogas sin misiles

El presidente colombiano criticó las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, recordando que han dejado al menos 82 tripulantes muertos y 21 lanchas hundidas.

Aseguró que, sin recurrir a misiles ni ofensivas militares, su gobierno ha desmantelado más de 18 mil laboratorios desde 2022.

“Un laboratorio cada 40 minutos”, afirmó Petro, advirtiendo que una amenaza a la soberanía colombiana “despertará al Jaguar”, símbolo con el que se identifica.

Trump insinúa posibles operaciones en Colombia

En una declaración desde la Casa Blanca, Trump sugirió que Colombia podría ser incluida en operaciones armadas contra el narcotráfico, similares a las desplegadas contra Venezuela.

“He oído que Colombia produce cocaína… cualquiera que haga eso está sujeto a ataques”, dijo.

Petro respondió señalando que “atacar nuestra soberanía es declarar guerra” y pidió no dañar dos siglos de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Críticas a sanciones de Washington

El mandatario colombiano también acusó a Trump de difundir calumnias, tras ser incluido por el Departamento del Tesoro en la lista OFAC y ver cancelado su visado estadounidense en meses recientes.

“Ya me calumnió, no continúe por ahí”, escribió, insistiendo en que Colombia ha sido clave en frenar miles de toneladas de cocaína dirigidas a Estados Unidos.

Según el Informe Mundial sobre Drogas 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia alcanzó en 2023 un récord de 253 mil hectáreas de cultivos de coca y una producción estimada de 2,600 toneladas de cocaína, un incremento del 53 por ciento.

Petro afirmó que, pese a las cifras, su administración ha profundizado la lucha contra los laboratorios, reiterando que esa labor no justifica amenazas a la soberanía colombiana.

