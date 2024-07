Piden a juez no anular declaración de culpabilidad de Trump

Los fiscales pidieron a un juez que mantenga la histórica declaración de culpabilidad de Donald Trump por haber pagado para ocultar historias potencialmente dañinas, alegando en documentos judiciales publicados este jueves que el veredicto debe prevalecer pese a un fallo reciente de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.

La fiscalía del distrito de Manhattan señaló en un expediente judicial que el fallo del máximo tribunal estadounidense “no tiene ninguna relación” con el caso de los pagos de dinero para ocultar información perjudicial y tampoco respalda la anulación del veredicto unánime del jurado o que se desestime el caso.

Los fiscales dijeron que los abogados de Trump no plantearon la cuestión de la inmunidad en el momento oportuno y que, aun así, el caso implicaba actos no oficiales —muchos relacionados con acontecimientos anteriores a su elección— que no están sujetos a inmunidad.

Los abogados del expresidente y actual candidato republicano están intentando que se anule el veredicto —e incluso la acusación— debido a la decisión de la Corte Suprema emitida el 1 de julio. En ella se otorgaba a los presidentes una protección considerable frente a procesos judiciales.

El fallo se produjo aproximadamente un mes después de que un jurado de Manhattan declaró a Trump culpable de falsificar registros comerciales para ocultar un acuerdo para pagar a la actriz porno Stormy Daniels poco antes de las elecciones de 2016. En ese momento, ella estaba considerando hacer pública una historia de un encuentro sexual de 2006 con Trump, quien dice que tal cosa no sucedió. Él ha negado que haya cometido alguna acción ilegal.

Era un ciudadano privado cuando su abogado pagó a Daniels. Pero Trump era presidente cuando el abogado fue reembolsado. Los fiscales dicen que esos reembolsos se registraron engañosamente simplemente como gastos jurídicos en los registros de la empresa de Trump.

El abogado, Michael Cohen, testificó que él y el entonces presidente discutieron el acuerdo de reembolso en la Oficina Oval.

Los abogados de Trump han argumentado que los fiscales se apresuraron a ir a juicio en lugar de esperar al fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, y que el juicio estuvo “contaminado” por pruebas que no deberían haber sido permitidas bajo el fallo del máximo tribunal.

El juez Juan M. Merchan tiene previsto pronunciarse sobre la petición de los abogados de Trump el 6 de septiembre y ha fijado la sentencia de Trump para el 18 de septiembre, “si sigue siendo necesario” después de que llegue a sus conclusiones sobre la inmunidad.

