Pierden glaciares suizos el 3% de su volumen en un año

Los glaciares de Suiza han enfrentado un deshielo "enorme" este año con una disminución del 3% en el volumen total, la cuarta mayor caída anual registrada, debido a los efectos del calentamiento global, informaron este miércoles los principales glaciólogos suizos.

La reducción de este año significa que la masa de hielo en Suiza, hogar de la mayoría de los glaciares en Europa, ha disminuido en una cuarta parte durante la última década, según el grupo de monitoreo de glaciares suizos GLAMOS y la Academia Suiza de Ciencias en su nuevo informe.

"El derretimiento glaciar en Suiza fue una vez más enorme en 2025. Un invierno con poca nieve combinado con olas de calor en junio y agosto llevó a una pérdida del 3% del volumen de los glaciares”, afirmaron los científicos.

Suiza alberga cerca de 1,400 glaciares, más que cualquier otro país en Europa, y la masa de hielo y su derretimiento gradual tienen implicaciones para la energía hidroeléctrica, el turismo, la agricultura y los recursos hídricos en muchos países europeos.

Más de 1,000 pequeños glaciares en Suiza ya han desaparecido, dijeron los expertos.

Los equipos informaron que un invierno con poca nieve se vio seguido por olas de calor en junio, el segundo junio más cálido registrado, lo que dejó las reservas de nieve agotadas a principios de julio. Las masas de hielo comenzaron a derretirse antes que nunca, señalaron.

“Los glaciares están claramente retrocediendo debido al calentamiento global antropogénico”, comentó Matthias Huss, jefe de GLAMOS, refiriéndose al cambio climático causado por la actividad humana.

“Esta es la principal causa de la aceleración que estamos viendo en los últimos dos años”, añadió Huss, quien también es glaciólogo en la universidad ETHZ de Zúrich.

La reducción es la cuarta más grande después de las de 2022, 2023 y 2003.

El retroceso y la pérdida de glaciares también están teniendo un impacto en el paisaje de Suiza, causando que las montañas se desplacen y el suelo se vuelva inestable.

Las autoridades suizas han estado en alerta máxima por tales cambios después de que una enorme masa de roca y hielo de un glaciar descendiera por una ladera y sepultara casi toda la aldea sureña de Blatten en mayo.

Comentarios