Promete Alemania US$2,000 millones en ayuda militar a Ucrania

Alemania prometió este miércoles más de $2,000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, mientras el gobierno de Kiev calculó que necesitaría $120,000 millones de dólares en 2026 para resistir la invasión rusa.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, declaró que Alemania comprará armas estadounidenses por valor de $500 millones de dólares para Ucrania bajo un nuevo programa para acelerar el equipamiento militar. Estonia, Finlandia, Lituania y Suecia también dijeron que participarían en la iniciativa de financiación.

Pistorius afirmó que el "paquete de Alemania aborda una serie de necesidades urgentes de Ucrania. Proporciona sistemas de defensa aérea, interceptores de misiles Patriot, sistemas de radar y artillería guiada de precisión, cohetes y municiones".

Indicó que Alemania proporcionará por separado "otros dos sistemas de defensa aérea Iris-T, incluyendo un gran número de misiles guiados, así como misiles de defensa aérea portátiles". También se entregarán armas antitanque, dispositivos de comunicación y armas portátiles.

Programa de financiación rápida de la OTAN

Durante el verano, la alianza transatlántica comenzó a coordinar entregas regulares de grandes paquetes de armas a Ucrania para ayudar a frenar a las fuerzas rusas. El objetivo era enviar al menos una carga al mes de apoyo militar dirigido y predecible, cada una valorada en alrededor de $500 millones de dólares.

Las reservas de armas en los arsenales europeos prácticamente se han agotado, y solo Estados Unidos tiene un almacén suficiente de armas listas que Ucrania necesita más.

Bajo el acuerdo financiero, conocido como la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) los aliados europeos y Canadá están comprando armas estadounidenses para ayudar a Kiev a mantener a raya a las fuerzas rusas. Aproximadamente $2.000 millones de dólares ya se habían asignado desde agosto.

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, señaló que su país ha "decidido unirse a la PURL, porque vemos que es crucial que Ucrania obtenga las armas críticas de Estados Unidos." Finlandia también proporcionará un paquete separado de su propio equipamiento militar.

El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, sostuvo que "Suecia está lista para hacer más." Dio la bienvenida a las discusiones entre otros países nórdicos y las naciones bálticas, Estonia y Lituania, sobre ayudar a completar otra carga también.

Las necesidades urgentes de Ucrania para 2026

La promesa de Alemania llegó después de una reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, mientras los patrocinadores occidentales de Ucrania se reunían para generar más apoyo militar para su socio asediado.

El ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal, estimó las necesidades de defensa de su país el próximo año en $120,000 millones de dólares.

"Ucrania cubrirá la mitad, $60,000 millones, con nuestros recursos nacionales. Estamos pidiendo a los socios que se unan a nosotros para cubrir la otra mitad," aseveró. Afirmó que "la forma más eficiente, efectiva y rápida" para que lo hagan sería "dedicar no menos del 0.25% de su PIB (producto interno bruto) al apoyo militar".

Los sistemas de defensa aérea son los más necesitados. Shmyhal dijo que solo el mes pasado, Rusia "lanzó más de 5,600 drones de ataque y más de 180 misiles dirigidos a nuestra infraestructura civil y personas. Por lo tanto, en vísperas del invierno, es muy crítico proporcionarnos el equipo necesario para repeler tales ataques".

Disminución del apoyo

Las nuevas promesas de apoyo llegaron un día después de que nuevos datos mostraran que la ayuda militar extranjera a Ucrania había disminuido drásticamente recientemente. A pesar del programa PURL, el apoyo se desplomó un 43% en julio y agosto en comparación con la primera mitad del año, según el Instituto Kiel de Alemania, que rastrea tales entregas y financiación.

Jonson aseguró que Suecia cree que su ayuda "es crítica ahora, porque hemos estado viendo la trayectoria equivocada cuando se trata de apoyo a Ucrania, que ha estado disminuyendo y queremos ver más pasos adelante".

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, también expresó su preocupación por una caída en el respaldo occidental, señalando que "la realidad es que la participación de las contribuciones de Estados Unidos a Ucrania ha disminuido significativamente este año".

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmó que "todos los países necesitan traducir objetivos en armas, compromisos en capacidades y promesas en poder. Eso es todo lo que importa. Poder duro. Es lo único que los beligerantes realmente respetan".

La administración Trump no ha donado equipamiento militar a Ucrania. Ha estado considerando si enviar misiles Tomahawk de largo alcance si Rusia no reduce su guerra pronto, pero sigue sin estar claro quién pagará por esas armas, en caso de que alguna vez sean aprobadas.

Compartiendo la carga

Han aumentado las críticas hacia Francia, Italia y España por no hacer lo suficiente para ayudar a Ucrania, y Häkkänen instó a los 32 aliados de la OTAN a asumir su "parte justa de la carga," diciendo que "todos tienen que encontrar el dinero porque este es un momento crucial".

Francia e Italia están sumidas en deudas y luchando por recaudar dinero solo para cumplir con los objetivos de gasto en defensa de la OTAN. España dice que tiene otras preocupaciones económicas e insiste en que compensa su brecha de gasto en la OTAN desplegando tropas en las misiones de la alianza.

Francia también cree que el dinero europeo debería gastarse en la industria de defensa de Europa, no en Estados Unidos, y no tiene la intención de participar en PURL.

Comentarios