Promete Trump aumentar en 20 millones producción de hisopos de pruebas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que invocará la Ley de Producción de Defensa para obligar a empresas estadounidenses a aumentar la producción de hisopos de prueba del COVID-19, a 20 millones más por mes.

La declaración desde la Casa Blanca, se da horas después de que los gobernadores de Michigan y Virginia denunciaran falta de hisopos para la prueba, la que consideran fundamental para reabrir sus economías.

En conferencia de prensa, Trump mostró un hisopo y se refirió a la problemática, dijo "no es obligación del gobierno federal aplicar las pruebas, pero ya vienen muchos hisopos y material".

Trump se enfocó en mostrar los logros de su gobierno y mencionó que el trabajo es "sensacional"; reiteró que Estados Unidos es "el rey de los respiradores" y que a ningún estado le hacen falta las máquinas, además de que enviará equipos a México, tras su llamada con su homólogo mexicano.

El Ejecutivo estadounidense también mostró videos donde el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, agradece al gobierno federal -tras sus choques de días pasados-.

Trump fue cuestionado sobre su respuesta temprana a la crisis de coronavirus. Respondió que no había ninguna persona muerta por COVID-19 cuando cerró las fronteras, y de no actuar como hasta ahora, serían un millón y no 40 mil los fallecidos.

Al preguntársele si apoya las manifestaciones ciudadanas contra las órdenes de distanciamiento físico -convocadas por republicanos en los estados-, Trump expresó que "la gente tiene derecho a protestar" pues "hay gobernadores que han ido muy lejos".

El presidente, que ha recibido críticas sobre el riesgo de las protestas, señaló que ha observado que los manifestantes se mantienen "a seis pies de distancia" unos de otros.

Empero, fotografías publicadas por The New York Times durante la manifestación de este domingo en Washington muestran lo contrario.

Sobre la aprobación del paquete de alivio económico para pequeñas empresas en el Congreso, Trump mencionó que ha negociado con los demócratas sobre la adición de 500 mil millones de dólares para estados y hospitales, y que podría alcanzarse un acuerdo en el Legislativo este lunes.