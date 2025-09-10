Propone UE sanciones a Israel y suspensión parcial del comercio

La presidenta de la Comisión Europea dijo este miércoles que propondría sanciones y una suspensión parcial del comercio con Israel debido a la guerra en Gaza, un anuncio que suponía un cambio drástico para Ursula von der Leyen, que respaldó durante mucho tiempo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La UE, compuesta por 27 naciones, está profundamente dividida en su enfoque hacia Israel y los palestinos, y no está claro si se encontrará una mayoría que respalde las sanciones y medidas comerciales.

Von der Leyen añadió que la Comisión "establecerá un grupo de donantes para Palestina el próximo mes", parte del cual se centrará en la futura reconstrucción de Gaza. Los eventos en Gaza y el sufrimiento de los niños y las familias "han sacudido la conciencia del mundo", afirmó.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 126 palestinos, incluidos 26 niños, han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde que expertos internacionales anunciaron hambruna en la Ciudad de Gaza el 22 de agosto. Forman parte del número total de 404 personas, incluidos 141 niños, que han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde que comenzó la guerra hace casi dos años.

"Nunca se puede usar el hambre provocada por el hombre como arma de guerra. Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad. Esto debe detenerse", añadió Von der Leyen este miércoles, ante los aplausos en el Parlamento Europeo durante su reunión en Estrasburgo, Francia.

El Ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, dijo en una publicación en redes sociales, dijo que Von der Leyen había sucumbido a presiones que socavan las relaciones entre Israel y Europa. Dijo que sus acciones envalentonarían a Hamás.

Advertencia de evacuación para los residentes de Ciudad de Gaza

Los comentarios de Von der Leyen se produjeron al día siguiente de que el ejército de Israel advirtiera a los residentes de la Ciudad de Gaza que evacuaran, mientras planea tomar el control de lo que describe como el último bastión restante de Hamás, donde cientos de miles de personas permanecen bajo condiciones de hambruna.

Se estima que un millón de palestinos, alrededor de la mitad de la población total de Gaza, viven en el área del norte de Gaza alrededor de la Ciudad de Gaza, según el ejército israelí y Naciones Unidas. Muchos están exhaustos tras mudarse varias veces y no tienen claro si viajar al sur será más seguro.

Las advertencias dirigidas a la Ciudad de Gaza son las primeras que llaman a una evacuación total. El ataque israelí del martes contra los líderes de Hamás en Qatar, donde las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza parecían estar estancadas, provocó una condena generalizada de países dentro y fuera de Oriente Medio. También marcó una escalada dramática en la región y puso en riesgo las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra y liberar a los rehenes que aún están retenidos por Hamás en Gaza.

Hamás afirma que sus altos mandos sobrevivieron al ataque.

La UE planea congelar el apoyo a Israel

Von der Leyen también dijo que planea congelar el apoyo a Israel proporcionado por la rama ejecutiva de la Unión Europea, lo que no requeriría la aprobación de los 27 países miembros.

No estaba claro de inmediato cuánto apoyo financiero proporciona el ejecutivo, conocido como Comisión Europea, a Israel y para qué se utiliza.

"Vamos a suspender nuestro apoyo bilateral a Israel. Detendremos todos los pagos en estas áreas, sin afectar nuestro trabajo con la sociedad civil israelí o Yad Vashem", el memorial del Holocausto, dijo Von der Leyen a los legisladores de la UE.

La Comisión también presta apoyo a la Autoridad Palestina.

La guerra se acerca a su segundo aniversario

La guerra en Gaza comenzó cuando milicianos liderados por Hamás secuestraron a 251 personas el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles israelíes. Cuarenta y ocho rehenes continúan retenidos dentro de Gaza, y se cree que unos 20 siguen vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a más de 64,600 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que está bajo el gobierno de Hamás en Gaza, no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que alrededor de la mitad de los muertos eran mujeres y niños. La ONU y otras organizaciones internacionales consideran sus cifras como las estadísticas más fiables sobre las bajas de guerra.

El ministerio dijo el miércoles que en las últimas 24 horas se habían llevado a los hospitales de Gaza los cuerpos de 41 personas muertas en ataques israelíes. Los hospitales también recibieron 184 heridos, dijo el ministerio en su informe diario.

Grandes partes de las principales ciudades han sido completamente destruidas y alrededor del 90% de los aproximadamente 2 millones de gazatíes se ha visto desplazado.

