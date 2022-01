Protestan más de 100,000 en Francia contra Vacunación

En diferentes puntos del territorio francés se presentaron movilizaciones en contra del pase de vacunación

Emmanuel Macron recibió una respuesta masiva a sus declaraciones sobre los no vacunados. Cientos de miles de personas se juntaron en las calles para exigir "respeto" a las libertades individuales de los ciudadanos, después de que el presidente afirmara en una entrevista para 'Le Monde' que buscará "molestar" a las personas que no han recibido el biológico. Unas afirmaciones que el mandatario reiteró el viernes.

En las calles francesas, los manifestantes coreaban que ellos también se iban a encargar de "fastidiarlo", al tiempo que muchos agitaban carteles en los que se podía leer: "no al pase de vacunación".

Las protestas se dan poco tiempo después de que la Asamblea Nacional aprobara un proyecto de ley que establece que los mayores de 12 años que no hayan recibido la vacuna no podrán entrar en múltiples espacios como restaurantes, museos, gimnasios, cines, ni a ciertos transportes públicos. Esta medida se diferencia del pase sanitario porque no acepta una prueba negativa para poder acceder a dichos lugares.

A pesar de que el texto debe pasar por la aprobación del Senado, ya ha generado un intenso debate en el país sobre las fronteras de las libertades individuales.

Según el Ministerio del Interior, más de 100.000 personas protestaron a lo largo del país. Una nueva jornada que se suma a las frecuentes protestas en contra de las medidas sanitarias, que han llegado a ser masivas, como cuando en septiembre 121.000 personas marcharon en contra de la obligatoriedad de la vacunación y las 237.000 que también lo hicieron en agosto del año pasado.