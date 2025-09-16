Cerrar X
Internacional

Protestas en vía del tren a Machu Picchu deja 17 lesionados

Autoridades aseguraron que mantiene bloqueada la ruta ferrocarrilera tras el vencimiento de la concesión encargada desde hace tres décadas

  • 16
  • Septiembre
    2025

Al menos 17 heridos fue el resultado de las protestas que mantienen bloqueada la vía ferroviaria por donde transitan los trenes que llegan a Machu Picchu, en Perú.

En una mesa de diálogo, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, informó sobre el número de afectados en la región.

“Hemos solicitado hace dos o tres semanas la instalación de una mesa porque se veía venir este problema, y hoy ya recién, que tenemos 17 heridos, se establece”, expresó Salcedo.

La reunión se dará en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para tratar la situación de las empresas de autobuses, la venta de boletos y la gestión completa del santuario.

La paralización del servicio ferroviario provocó que un gran número de turistas tengan que caminar por varias horas a través de los rieles para encontrar vehículos.

La vía fue escenario en la noche del lunes de un enfrentamiento entre la Policía Nacional y manifestantes que dejó al menos 10 personas lesionadas, después de que los agentes intentarán liberar las vías.

La empresa concesionaria de dicha vía, autorizó el traslado de los visitantes de manera excepcional para movilizar a los pasajeros atrapados. Sin embargo, esta maniobra fue interrumpida por grupos de manifestantes que solicitan la llegada de los nuevos autobuses.

Las unidades pertenecientes a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy debían haber iniciado su servicio desde el 5 de septiembre, cuando venció la concesión con la compañía que ha operado este servicio desde hace 30 años.

Estas protestas suceden además el supuesto ataque deliberado en las unidades de Perú.


