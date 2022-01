Provoca ómicron déficit de canasta básica en Estados Unidos

La variante Ómicron del SARS-CoV-2 no ha provocado fallecimiento, pero sí un descenso en la canasta básica en Estados Unidos; igualmente una baja en la cantidad de empleados.

"No he encontrado todo lo que he venido a comprar; algunas estanterías estaban vacías, quería 'kleenex' y algunas cosas para limpiar, pero no había", lamentaba este viernes Anne, una vecina de 50 años de Washington DC, en declaraciones a una agencia de noticias en la puerta de un supermercado.