Prueba Pakistán con éxito misil de crucero de largo alcance

Pakistán anunció el exitoso lanzamiento de prueba de un misil de crucero de largo alcance, el Fatah-4, con un alcance de 750 kilómetros

  • 30
  • Septiembre
    2025

El ejército de Pakistán afirmó que este martes realizó con éxito el lanzamiento de prueba de un misil de crucero de largo alcance, con el objetivo de fortalecer el arsenal de misiles convencionales del país.

El misil Fatah-4 tierra-tierra tiene un alcance de 750 kilómetros (470 millas) y está equipado con aviónica avanzada y modernos sistemas de navegación, indicó el ejército en un comunicado. No especificó desde dónde se lanzó el misil.

El ejército describió el arma como capaz de evadir las defensas aéreas enemigas mediante un vuelo a ras del terreno y de alcanzar objetivos con alta precisión. Señaló que el misil "mejorará el alcance, la letalidad y la supervivencia" de sus sistemas de misiles convencionales.

El ejército de Pakistán a menudo realiza pruebas de lanzamiento de misiles de crucero y armas desarrolladas en el país para demostrar su capacidad de contrarrestar cualquier amenaza del vecino India.

Los dos rivales, ambos con armas nucleares, han librado tres guerras desde que obtuvieron la independencia del dominio colonial británico en 1947, y a menudo realizan lanzamientos de prueba de versiones revisadas de sus misiles.


