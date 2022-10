Puente colgante colapsa en la India y deja 91 muertos

Al menos 91 muertos y un centenar de desaparecidos han sido reportados tras el colapso de un puente colgante en el oeste de la India mientras cientos de personas cruzaban por este.

El fatal accidente tuvo lugar en el estado de Gujarat este domingo, cuando según testigos, alrededor 500 ciudadanos cayeron al río desde el gran puente colgante de Morbi.

Este puente era una estructura histórica la cual fue restaurada y abierta al público hace tan solo cuatro días con motivo a la celebración del Año Nuevo gujaratí.



Tras esto, el jefe de gobierno del mencionado estado, Bhupendra Patel, dio a conocer que elementos de seguridad y rescate se movilizaron a la zona del colapso.

Hasta el momento las operaciones de rescate continúan en el lugar, sin embargo y de acuerdo al ministro de Vivienda y Desarrollo Rural de Gujarat, Brijesh Merja, se han reportado al menos 91 personas sin vida y 100 más desaparecidas.

Además, Merja estima que decenas de personas habrían quedado sumergidas debido a los escombros del puente que cayeron al río.

Por otro lado, el primer ministro de la India, Narendra Modi, informó que ayudará a los familiares de los fallecidos tras un despliegue especial de rescate para auxiliar a las víctimas.

Así mismo, el Fondo Nacional de Ayuda dependiente de la oficina del primer ministro, anunció una concesión de 20 mil rupias (4 mil 8 pesos mexicanos) para ayudar a las familias de las víctimas.

¿El colapso fue provocado?

Luego de revelarse varios videos en donde se puede apreciar el puente colapsado y centenar de personas tratando de ayudar a las víctimas, se dio a conocer un video que muestra que dicho accidente pudo haber sido provocado.

BREAKING NOW: Video emerges purportedly showing young men hitting the cable with their feet before the horrific accident on the Morbi bridge in Gujarat. pic.twitter.com/rK8Yh4FDNJ