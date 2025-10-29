Cerrar X
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear

  • 29
  • Octubre
    2025

Rusia ha realizado una prueba exitosa de un nuevo dron submarino con propulsión atómica y capacidad nuclear, declaró el presidente Vladímir Putin este miércoles, afirmando que la nueva arma no puede ser interceptada.

La declaración de Putin, que llega tres días después de que elogiara una prueba exitosa de un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, parece ser otro mensaje al presidente estadounidense Donald Trump de que Rusia se mantiene firme en sus demandas maximalistas sobre Ucrania.

Hablando en una reunión con soldados heridos en Ucrania, Putin indicó que el dron Poseidón fue probado mientras funcionaba con energía nuclear por primera vez el martes, describiéndolo como un "gran éxito". Poseidón es inigualable en velocidad y profundidad, afirmó, y "no hay forma de interceptarlo".

Dijo que el reactor nuclear que impulsa a Poseidón es "100 veces más pequeño" que los de los submarinos, y el poder de su ojiva nuclear es "significativamente mayor que el de nuestro proyectado misil balístico intercontinental Sarmat".

Putin mencionó por primera vez el dron submarino con propulsión nuclear en su discurso sobre el estado de la nación en 2018 junto con otras armas en desarrollo. Los medios rusos informaron que Poseidón fue diseñado para explotar cerca de las costas y desatar un poderoso tsunami radiactivo.

Putin señaló que durante la prueba del martes, Poseidón viajó con energía nuclear por primera vez. No dijo dónde se realizaron las pruebas ni dio otros detalles.

También reveló nuevos detalles sobre el misil de crucero Burevestnik, diciendo que su reactor nuclear es "1,000 veces más pequeño" que el de un submarino.

El domingo, el principal oficial militar de Rusia, el general Valery Gerasimov, informó a Putin que una prueba del Burevestnik el 21 de octubre fue un éxito total.

El misil cubrió 14,000 kilómetros (8,680 millas) durante un vuelo de 15 horas utilizando combustible nuclear y realizó maniobras "demostrando sus altas capacidades para evadir sistemas de defensa aérea y de misiles", sostuvo Gerasimov.

Putin ha exhibido repetidamente el poderío nuclear de Rusia desde que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, declarando que Moscú estaba preparado para usar "todos los medios" para proteger sus intereses de seguridad. Nuevamente recurrió al mensaje nuclear desde que Trump suspendió una cumbre con él en Budapest y declaró sus primeras sanciones importantes contra Rusia desde que regresó a la Casa Blanca.


