Internacional

Putin asegura que fuerzas ucranianas están al borde del colapso

El presidente de Rusia declaró que las tropas de Ucrania se encuentran en un estado crítico, con reservas limitadas y unidades de combate operando al 47 o 48%

  • 03
  • Septiembre
    2025

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este miércoles en Pekín que las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en un estado crítico, con reservas limitadas y unidades de combate operando al 47 o 48 por ciento de su capacidad.

“Ya se trata de una situación al borde mismo de lo crítico”, afirmó Putin, agregando que las tropas ucranianas se ven obligadas a trasladar unidades de un sector del frente a otro, mientras “todos los grupos de las Fuerzas Armadas de Rusia avanzan con éxito en todas las direcciones”.

El mandatario ruso indicó que las fuerzas de Ucrania no están en condiciones de lanzar una ofensiva y solo buscan mantener sus líneas. Además, el Ministerio de Defensa ruso informó que en la última semana se liberaron seis localidades en la zona de operaciones.

Propuesta de reunión con Zelenski

Mientras Putin se encuentra en China, ofreció al presidente ucraniano Vladímir Zelenski celebrar un encuentro en Moscú. El mandatario aseguró que nunca ha descartado la posibilidad de reunirse, siempre que la reunión esté bien preparada y pueda generar resultados positivos. También mencionó que Donald Trump le habría sugerido dicho encuentro.

Sin embargo, Putin señaló que un encuentro inmediato con Zelenski “no es viable” debido a la expiración de la legitimidad de su cargo.

Ucrania rechaza la propuesta

Por su parte, Andréi Sibiga, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, rechazó la oferta, calificándola de “deliberadamente inaceptable” y acusando a Putin de “jugar con todo el mundo”.

Sibiga indicó que países como Austria, la Santa Sede, Suiza, Turquía y tres Estados del Golfo están dispuestos a organizar la reunión, y afirmó que Zelenski está dispuesto a aceptarla en cualquier momento bajo condiciones serias.

“Solo una mayor presión puede obligar a Rusia a tomar finalmente en serio el proceso de paz”, concluyó el funcionario ucraniano.


Comentarios

Etiquetas:
