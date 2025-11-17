Cerrar X
Reanuda Alemania venta de armas a Israel tras alto al fuego

Alemania informó que levantará sus restricciones a las exportaciones de equipo militar a Israel, semanas después del alto el fuego con Hamás

  17
  Noviembre
    2025

El gobierno alemán informó este lunes que levantará sus restricciones a las exportaciones de equipo militar a Israel, semanas después del alto el fuego entre el gobierno israelí y el grupo islamista Hamás.

En agosto, el canciller Friedrich Merz señaló que Berlín no autorizaría ninguna exportación de equipo militar a Israel que pudiera ser utilizado en Gaza "hasta nuevo aviso". Eso fue en respuesta a una decisión del gabinete israelí de tomar el control de Ciudad de Gaza.

El portavoz de Merz, Stefan Kornelius, dijo a la agencia de noticias alemana dpa que las restricciones se levantarán a partir del 24 de noviembre. Puso de relieve el alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor el mes pasado, y comentó que se ha "estabilizado en las últimas semanas", y también se refirió a los empeños para incrementar la ayuda humanitaria en Gaza y asegurar una paz a largo plazo.

Ahora Alemania volverá a examinar las exportaciones militares caso por caso y "reaccionará ante nuevos acontecimientos", añadió.

La decisión de Merz en agosto fue una medida notable por parte de un país que es firme aliado de Israel. El ministro israelí de Relaciones Exteriores recibió con beneplácito la cancelación de las restricciones en una publicación en la red social X.

“Hago un llamado a otros gobiernos para que adopten decisiones similares, siguiendo el ejemplo de Alemania”, escribió Guideon Saar.


Comentarios

Etiquetas:
