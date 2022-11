Reconoce Irán que envío drones a Rusia previo a la guerra

'Entregamos un número limitado de dones a Rusia meses antes de la guerra de Ucrania', dijo el Ministro de Asunto Exteriores de Irán.

El ministro de Exteriores de Irán reconoció por primera vez el sábado que el país ha proporcionado drones a Rusia e insistió en que la operación ocurrió antes del inicio de la guerra de Moscú contra Ucrania, en la que el ejército del Kremlin bombardeó Kiev con esos aviones no tripulados.



Las declaraciones de Hossein Amirabdollahian se produjeron tras meses de confusos mensajes iraníes acera del envío de armas, mientras Rusia emplea los dones para golpear la infraestructura energética y objetivos civiles en Ucrania.



“Entregamos un número limitado de dones a Rusia meses antes de la guerra de Ucrania', dijo Amirabdollahian a reporteros tras una reunión en Teherán.



Hasta ahora, los funcionarios iraníes negaban haber armado a Rusia en su ofensiva contra el país vecino. Esta semana, el embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, calificó estas afirmaciones de “totalmente infundadas” y reiteró la neutralidad de Teherán en el conflicto. Estados Unidos y sus aliados occidentales en el Consejo de Seguridad han pedido al secretario general, António Guterres, que investigue si el Kremlin empleó aviones no tripulados iraníes contra civiles en Ucrania.



Pese a esto, la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní se ha jactado vagamente de suministrar drones a las principales potencias mundiales. El líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, ha alabado la eficacia de estar armas y se burló de la preocupación que despiertan en Occidente. En las manifestaciones organizadas por el gobierno para conmemorar la toma de la embajada de Estados Unidos en 1979, las multitudes mostraron carteles con la imagen de los drones triangulares como muestra de orgullo nacional.



Al reconocer el envío, Amirabdollahian indicó que Irán era ajeno al uso de sus drones en Ucrania. El ministro señaló también que el país sigue comprometido con frenar la guerra.



“Si (Ucrania) tiene algún documento en su poder (que muestre) que Rusia utilizó drones en Ucrania, deberían proporcionárnoslo', dijo. “Si se nos demuestra que Rusia usó drones iraníes e su guerra contra Ucrania, no seremos indiferentes a este tema”.

Con información de AP.